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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 71
An-Nisa
71
4:71
يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ٧١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًۭا ٧١
يَٰٓأَيُّهَا
ﲆ
ٱلَّذِينَ
ﲇ
ءَامَنُواْ
ﲈ
خُذُواْ
ﲉ
حِذۡرَكُمۡ
ﲊ
فَٱنفِرُواْ
ﲋ
ثُبَاتٍ
ﲌ
أَوِ
ﲍ
ٱنفِرُواْ
ﲎ
جَمِيعٗا
ﲏ
٧١
ﲐ
O jullie die geloven, neemt jullie voorzorgsmaatregelen en gaat dus voort in groepen, of gaat gezamenlijk voort.
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