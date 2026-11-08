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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 162
An-Nisa
162
4:162
لاكن الراسخون في العلم منهم والمومنون يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمومنون بالله واليوم الاخر اولايك سنوتيهم اجرا عظيما ١٦٢
لَّـٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١٦٢
لَّٰكِنِ
ﲿ
ٱلرَّٰسِخُونَ
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱلۡعِلۡمِ
ﳂ
مِنۡهُمۡ
ﳃ
وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﳄ
يُؤۡمِنُونَ
ﳅ
بِمَآ
ﳆ
أُنزِلَ
ﳇ
إِلَيۡكَ
ﳈ
وَمَآ
ﳉ
أُنزِلَ
ﳊ
مِن
ﳋ
قَبۡلِكَۚ
ﳌﳍ
وَٱلۡمُقِيمِينَ
ﳎ
ٱلصَّلَوٰةَۚ
ﳏﳐ
وَٱلۡمُؤۡتُونَ
ﳑ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﳒ
وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﳓ
بِٱللَّهِ
ﳔ
وَٱلۡيَوۡمِ
ﳕ
ٱلۡأٓخِرِ
ﳖ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳗ
سَنُؤۡتِيهِمۡ
ﳘ
أَجۡرًا
ﳙ
عَظِيمًا
ﳚ
١٦٢
ﳛ
Maar degenen onder hen die stevig gegrondvest zijn in kennis en (ook) de gelovigen, geloven in wat aan jou geopenbaard is en wat vóór jou geopenbaard is. Zij die de shalât verrichten; zij die de zakât geven en de gelovigen in Allah en de Laatste Dag: aan hen zullen Wij een geweldige beloning geven.
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