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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 161
An-Nisa
161
4:161
واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما ١٦١
وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۭا ١٦١
وَأَخۡذِهِمُ
ﲯ
ٱلرِّبَوٰاْ
ﲰ
وَقَدۡ
ﲱ
نُهُواْ
ﲲ
عَنۡهُ
ﲳ
وَأَكۡلِهِمۡ
ﲴ
أَمۡوَٰلَ
ﲵ
ٱلنَّاسِ
ﲶ
بِٱلۡبَٰطِلِۚ
ﲷﲸ
وَأَعۡتَدۡنَا
ﲹ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﲺ
مِنۡهُمۡ
ﲻ
عَذَابًا
ﲼ
أَلِيمٗا
ﲽ
١٦١
ﲾ
En (vanwege) hun nemen van rente, hoewel dat hun verboden was en hun onrechtmatig eten van de bezittingen vam de mensen. En Wij hebben voor de ongelovigen onder hen een pijnlijke bestraffing voorbereid.
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