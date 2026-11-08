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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 159
An-Nisa
159
4:159
وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ١٥٩
وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًۭا ١٥٩
وَإِن
ﲐ
مِّنۡ
ﲑ
أَهۡلِ
ﲒ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
لَيُؤۡمِنَنَّ
ﲕ
بِهِۦ
ﲖ
قَبۡلَ
ﲗ
مَوۡتِهِۦۖ
ﲘﲙ
وَيَوۡمَ
ﲚ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲛ
يَكُونُ
ﲜ
عَلَيۡهِمۡ
ﲝ
شَهِيدٗا
ﲞ
١٥٩
ﲟ
En er is niemand van de Lieden van de Schrift of hij moet voor zijn dood in hem (de Profeet 'Îsa) geloven en op de Dag der Opstanding zal hij een getuige voor hen zijn.
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