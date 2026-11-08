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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 157
An-Nisa
157
4:157
وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولاكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ١٥٧
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّۢ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ١٥٧
وَقَوۡلِهِمۡ
ﱠ
إِنَّا
ﱡ
قَتَلۡنَا
ﱢ
ٱلۡمَسِيحَ
ﱣ
عِيسَى
ﱤ
ٱبۡنَ
ﱥ
مَرۡيَمَ
ﱦ
رَسُولَ
ﱧ
ٱللَّهِ
ﱨ
وَمَا
ﱩ
قَتَلُوهُ
ﱪ
وَمَا
ﱫ
صَلَبُوهُ
ﱬ
وَلَٰكِن
ﱭ
شُبِّهَ
ﱮ
لَهُمۡۚ
ﱯﱰ
وَإِنَّ
ﱱ
ٱلَّذِينَ
ﱲ
ٱخۡتَلَفُواْ
ﱳ
فِيهِ
ﱴ
لَفِي
ﱵ
شَكّٖ
ﱶ
مِّنۡهُۚ
ﱷﱸ
مَا
ﱹ
لَهُم
ﱺ
بِهِۦ
ﱻ
مِنۡ
ﱼ
عِلۡمٍ
ﱽ
إِلَّا
ﱾ
ٱتِّبَاعَ
ﱿ
ٱلظَّنِّۚ
ﲀﲁ
وَمَا
ﲂ
قَتَلُوهُ
ﲃ
يَقِينَۢا
ﲄ
١٥٧
ﲅ
En (wegens) hun uitspraak "Wij hebben de Masîh 'Isa, zoon van Maryam, gedood." Maar zij doodden hem niet an zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis ever, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij 'Îsa gedood hebben.
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