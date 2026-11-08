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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 145
An-Nisa
145
4:145
ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ١٤٥
إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥
إِنَّ
ﲡ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﲢ
فِي
ﲣ
ٱلدَّرۡكِ
ﲤ
ٱلۡأَسۡفَلِ
ﲥ
مِنَ
ﲦ
ٱلنَّارِ
ﲧ
وَلَن
ﲨ
تَجِدَ
ﲩ
لَهُمۡ
ﲪ
نَصِيرًا
ﲫ
١٤٥
ﲬ
Voorwaar, de huichelaars zullen in de laagste verdieping van de Hel zijn: jij zult nooit een helper voor hen vinden.
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