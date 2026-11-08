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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 143
An-Nisa
143
4:143
مذبذبين بين ذالك لا الى هاولاء ولا الى هاولاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ١٤٣
مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًۭا ١٤٣
مُّذَبۡذَبِينَ
ﱼ
بَيۡنَ
ﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
لَآ
ﱿ
إِلَىٰ
ﲀ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲁ
وَلَآ
ﲂ
إِلَىٰ
ﲃ
هَٰٓؤُلَآءِۚ
ﲄﲅ
وَمَن
ﲆ
يُضۡلِلِ
ﲇ
ٱللَّهُ
ﲈ
فَلَن
ﲉ
تَجِدَ
ﲊ
لَهُۥ
ﲋ
سَبِيلٗا
ﲌ
١٤٣
ﲍ
Zij bewegen zich onzeker heen on weer, niet naar deze (kant) en niet naar die (kant). En wie door Allah tot dwalen gebracht wordt: voor hen zal jij nooit een weg vinden.
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