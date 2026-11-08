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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 142
An-Nisa
142
4:142
ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ١٤٢
إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًۭا ١٤٢
إِنَّ
ﱨ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﱩ
يُخَٰدِعُونَ
ﱪ
ٱللَّهَ
ﱫ
وَهُوَ
ﱬ
خَٰدِعُهُمۡ
ﱭ
وَإِذَا
ﱮ
قَامُوٓاْ
ﱯ
إِلَى
ﱰ
ٱلصَّلَوٰةِ
ﱱ
قَامُواْ
ﱲ
كُسَالَىٰ
ﱳ
يُرَآءُونَ
ﱴ
ٱلنَّاسَ
ﱵ
وَلَا
ﱶ
يَذۡكُرُونَ
ﱷ
ٱللَّهَ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
قَلِيلٗا
ﱺ
١٤٢
ﱻ
Voorwaar, de huichelaars proberen Allah te misleiden, en Hij vargeldt hun (misleading). En wanneer zij in de shalât staan, staan zij or lui bij, om door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts weinig.
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