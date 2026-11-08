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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 140
An-Nisa
140
4:140
وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ١٤٠
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًۭا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْكَـٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١٤٠
وَقَدۡ
ﲵ
نَزَّلَ
ﲶ
عَلَيۡكُمۡ
ﲷ
فِي
ﲸ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲹ
أَنۡ
ﲺ
إِذَا
ﲻ
سَمِعۡتُمۡ
ﲼ
ءَايَٰتِ
ﲽ
ٱللَّهِ
ﲾ
يُكۡفَرُ
ﲿ
بِهَا
ﳀ
وَيُسۡتَهۡزَأُ
ﳁ
بِهَا
ﳂ
فَلَا
ﳃ
تَقۡعُدُواْ
ﳄ
مَعَهُمۡ
ﳅ
حَتَّىٰ
ﳆ
يَخُوضُواْ
ﳇ
فِي
ﳈ
حَدِيثٍ
ﳉ
غَيۡرِهِۦٓ
ﳊ
إِنَّكُمۡ
ﳋ
إِذٗا
ﳌ
مِّثۡلُهُمۡۗ
ﳍﳎ
إِنَّ
ﳏ
ٱللَّهَ
ﳐ
جَامِعُ
ﳑ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﳒ
وَٱلۡكَٰفِرِينَ
ﳓ
فِي
ﳔ
جَهَنَّمَ
ﳕ
جَمِيعًا
ﳖ
١٤٠
ﳗ
En Hij heeft jullie al in het Boek (de Koran) geopenbaard, dat als jullie de Verzen van Allah horen, en zij worden verworpen en bespot, dat jullie niet met hen (die dit doen) zitten, totdat zij op een ander gesprek overgaan. Anders zouden jullie als hen zijn. Voorwaar, Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen in de Hel verzamelen.
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