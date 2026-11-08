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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 137
An-Nisa
137
4:137
ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ١٣٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًۭا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا ١٣٧
إِنَّ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
ءَامَنُواْ
ﲋ
ثُمَّ
ﲌ
كَفَرُواْ
ﲍ
ثُمَّ
ﲎ
ءَامَنُواْ
ﲏ
ثُمَّ
ﲐ
كَفَرُواْ
ﲑ
ثُمَّ
ﲒ
ٱزۡدَادُواْ
ﲓ
كُفۡرٗا
ﲔ
لَّمۡ
ﲕ
يَكُنِ
ﲖ
ٱللَّهُ
ﲗ
لِيَغۡفِرَ
ﲘ
لَهُمۡ
ﲙ
وَلَا
ﲚ
لِيَهۡدِيَهُمۡ
ﲛ
سَبِيلَۢا
ﲜ
١٣٧
ﲝ
Voorwaar, degenen die geloven en do ongelovig worden en dan geloven en dan (weer) ongelovig worden en dan het ongeloof vemeerderen: Allah vergeeft hen niet en Hij leidt hen niet op een (recht) Pad.
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