Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 130
An-Nisa
130
4:130
وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ١٣٠
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّۭا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًۭا ١٣٠
وَإِن
ﱻ
يَتَفَرَّقَا
ﱼ
يُغۡنِ
ﱽ
ٱللَّهُ
ﱾ
كُلّٗا
ﱿ
مِّن
ﲀ
سَعَتِهِۦۚ
ﲁﲂ
وَكَانَ
ﲃ
ٱللَّهُ
ﲄ
وَٰسِعًا
ﲅ
حَكِيمٗا
ﲆ
١٣٠
ﲇ
En indien zij beiden van elkaar gaan scheiden, dan zal Allah beiden van Zijn overvloed schenken er Allah is Alomvattend Alwijs.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.