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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 126
An-Nisa
126
4:126
ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ١٢٦
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍۢ مُّحِيطًۭا ١٢٦
وَلِلَّهِ
ﲓ
مَا
ﲔ
فِي
ﲕ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲖ
وَمَا
ﲗ
فِي
ﲘ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲙﲚ
وَكَانَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
بِكُلِّ
ﲝ
شَيۡءٖ
ﲞ
مُّحِيطٗا
ﲟ
١٢٦
ﲠ
En aan Allah behoort wat in de hemelen is en wat op de aarde is en Allah omvat alle zaken.
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