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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 123
An-Nisa
123
4:123
ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ١٢٣
لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِىِّ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًۭا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًۭا ١٢٣
لَّيۡسَ
ﱙ
بِأَمَانِيِّكُمۡ
ﱚ
وَلَآ
ﱛ
أَمَانِيِّ
ﱜ
أَهۡلِ
ﱝ
ٱلۡكِتَٰبِۗ
ﱞﱟ
مَن
ﱠ
يَعۡمَلۡ
ﱡ
سُوٓءٗا
ﱢ
يُجۡزَ
ﱣ
بِهِۦ
ﱤ
وَلَا
ﱥ
يَجِدۡ
ﱦ
لَهُۥ
ﱧ
مِن
ﱨ
دُونِ
ﱩ
ٱللَّهِ
ﱪ
وَلِيّٗا
ﱫ
وَلَا
ﱬ
نَصِيرٗا
ﱭ
١٢٣
ﱮ
Het gebeurt niet door jullie ijdelheden en (ook) niet door de ijdelheden van de Lieden van de Schrift: wie slacht doet wordt er voor vergolden en hij zal zich buiten Allah geen beschermer en geen helper vinden.
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.