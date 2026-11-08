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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 120
An-Nisa
120
4:120
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ١٢٠
يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠
يَعِدُهُمۡ
ﲷ
وَيُمَنِّيهِمۡۖ
ﲸﲹ
وَمَا
ﲺ
يَعِدُهُمُ
ﲻ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲼ
إِلَّا
ﲽ
غُرُورًا
ﲾ
١٢٠
ﲿ
Hij doet hen beloften en hij wekt hun ijdelheid op en wat de Satan hen belooft is slechts een misleiding,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.