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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 113
An-Nisa
113
4:113
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طايفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ١١٣
وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍۢ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًۭا ١١٣
وَلَوۡلَا
ﲮ
فَضۡلُ
ﲯ
ٱللَّهِ
ﲰ
عَلَيۡكَ
ﲱ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﲲ
لَهَمَّت
ﲳ
طَّآئِفَةٞ
ﲴ
مِّنۡهُمۡ
ﲵ
أَن
ﲶ
يُضِلُّوكَ
ﲷ
وَمَا
ﲸ
يُضِلُّونَ
ﲹ
إِلَّآ
ﲺ
أَنفُسَهُمۡۖ
ﲻﲼ
وَمَا
ﲽ
يَضُرُّونَكَ
ﲾ
مِن
ﲿ
شَيۡءٖۚ
ﳀﳁ
وَأَنزَلَ
ﳂ
ٱللَّهُ
ﳃ
عَلَيۡكَ
ﳄ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﳅ
وَٱلۡحِكۡمَةَ
ﳆ
وَعَلَّمَكَ
ﳇ
مَا
ﳈ
لَمۡ
ﳉ
تَكُن
ﳊ
تَعۡلَمُۚ
ﳋﳌ
وَكَانَ
ﳍ
فَضۡلُ
ﳎ
ٱللَّهِ
ﳏ
عَلَيۡكَ
ﳐ
عَظِيمٗا
ﳑ
١١٣
ﳒ
En zonder de gunst van Allah voor jou en Zijn Barmhartigheid, zou een groep van hen zeker willen samenzweren om jou te laten dwalen, maar zij deden slechts zichzeft dwalen, en zij kunnen jou geen enkel kwaad doen. En Allah heeft jou het Boek en de Wijsheid gezonden en jou geleerd wat jij niet wist. En de gunst van Allah voor jou is geweldig.
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