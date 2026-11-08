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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 112
An-Nisa
112
4:112
ومن يكسب خطيية او اثما ثم يرم به برييا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ١١٢
وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًۭا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًۭٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَـٰنًۭا وَإِثْمًۭا مُّبِينًۭا ١١٢
وَمَن
ﲟ
يَكۡسِبۡ
ﲠ
خَطِيٓـَٔةً
ﲡ
أَوۡ
ﲢ
إِثۡمٗا
ﲣ
ثُمَّ
ﲤ
يَرۡمِ
ﲥ
بِهِۦ
ﲦ
بَرِيٓـٔٗا
ﲧ
فَقَدِ
ﲨ
ٱحۡتَمَلَ
ﲩ
بُهۡتَٰنٗا
ﲪ
وَإِثۡمٗا
ﲫ
مُّبِينٗا
ﲬ
١١٢
ﲭ
En wie een fout of een zonde begaat en die dan toeschrijft aan degene die onschuldig is: voorzeker, hij laadt een lasterlijk verzinsel en een duidelijke zonde op zich.
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