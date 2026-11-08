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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 110
An-Nisa
110
4:110
ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ١١٠
وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١١٠
وَمَن
ﲄ
يَعۡمَلۡ
ﲅ
سُوٓءًا
ﲆ
أَوۡ
ﲇ
يَظۡلِمۡ
ﲈ
نَفۡسَهُۥ
ﲉ
ثُمَّ
ﲊ
يَسۡتَغۡفِرِ
ﲋ
ٱللَّهَ
ﲌ
يَجِدِ
ﲍ
ٱللَّهَ
ﲎ
غَفُورٗا
ﲏ
رَّحِيمٗا
ﲐ
١١٠
ﲑ
En wie slechte werken verricht of zichzelf onrecht aandoet, maar dan om vergeving bij Allah vraagt: hij zal vinden dat Allah Vergevensgezind, Meest Barmhartig is.
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