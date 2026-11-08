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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 109
An-Nisa
109
4:109
ها انتم هاولاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا ١٠٩
هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ جَـٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَـٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًۭا ١٠٩
هَٰٓأَنتُمۡ
ﱱ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱲ
جَٰدَلۡتُمۡ
ﱳ
عَنۡهُمۡ
ﱴ
فِي
ﱵ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱶ
ٱلدُّنۡيَا
ﱷ
فَمَن
ﱸ
يُجَٰدِلُ
ﱹ
ٱللَّهَ
ﱺ
عَنۡهُمۡ
ﱻ
يَوۡمَ
ﱼ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱽ
أَم
ﱾ
مَّن
ﱿ
يَكُونُ
ﲀ
عَلَيۡهِمۡ
ﲁ
وَكِيلٗا
ﲂ
١٠٩
ﲃ
Zo, zijn jullie degenen die voor hen pleitten tijdens wereldse leven? Maar wie zal voor hen pleiten bij Allah op de Dag der Opstanding, of wie zal een beschermer voor hen zijn?
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.