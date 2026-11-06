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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 107
An-Nisa
107
4:107
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ١٠٧
وَلَا تُجَـٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًۭا ١٠٧
وَلَا
ﱊ
تُجَٰدِلۡ
ﱋ
عَنِ
ﱌ
ٱلَّذِينَ
ﱍ
يَخۡتَانُونَ
ﱎ
أَنفُسَهُمۡۚ
ﱏﱐ
إِنَّ
ﱑ
ٱللَّهَ
ﱒ
لَا
ﱓ
يُحِبُّ
ﱔ
مَن
ﱕ
كَانَ
ﱖ
خَوَّانًا
ﱗ
أَثِيمٗا
ﱘ
١٠٧
ﱙ
En plait niet voor degenen die aan zichzelf verraad plegen. Voorwaar, Allah houdt niet van wie verraderlijk en zondig is.
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