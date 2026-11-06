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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 104
An-Nisa
104
4:104
ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ١٠٤
وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٤
وَلَا
ﲜ
تَهِنُواْ
ﲝ
فِي
ﲞ
ٱبۡتِغَآءِ
ﲟ
ٱلۡقَوۡمِۖ
ﲠﲡ
إِن
ﲢ
تَكُونُواْ
ﲣ
تَأۡلَمُونَ
ﲤ
فَإِنَّهُمۡ
ﲥ
يَأۡلَمُونَ
ﲦ
كَمَا
ﲧ
تَأۡلَمُونَۖ
ﲨﲩ
وَتَرۡجُونَ
ﲪ
مِنَ
ﲫ
ٱللَّهِ
ﲬ
مَا
ﲭ
لَا
ﲮ
يَرۡجُونَۗ
ﲯﲰ
وَكَانَ
ﲱ
ٱللَّهُ
ﲲ
عَلِيمًا
ﲳ
حَكِيمًا
ﲴ
١٠٤
ﲵ
En versaagt niet in de vervolging van het (ongelovige) volk. Wanneer jullie pijn lijden dan, voorwaar, zij lijden pijn zoals jullie pijn lijden. En jullie hopen op (dat) van Allah waarop zij niet hopen. En Allah is Alwetend, Alwijs,
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