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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 100
An-Nisa
100
4:100
۞ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما ١٠٠
۞ وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًۭا كَثِيرًۭا وَسَعَةًۭ ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٠٠
۞ وَمَن
ﲩ ﲪ
يُهَاجِرۡ
ﲫ
فِي
ﲬ
سَبِيلِ
ﲭ
ٱللَّهِ
ﲮ
يَجِدۡ
ﲯ
فِي
ﲰ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲱ
مُرَٰغَمٗا
ﲲ
كَثِيرٗا
ﲳ
وَسَعَةٗۚ
ﲴﲵ
وَمَن
ﲶ
يَخۡرُجۡ
ﲷ
مِنۢ
ﲸ
بَيۡتِهِۦ
ﲹ
مُهَاجِرًا
ﲺ
إِلَى
ﲻ
ٱللَّهِ
ﲼ
وَرَسُولِهِۦ
ﲽ
ثُمَّ
ﲾ
يُدۡرِكۡهُ
ﲿ
ٱلۡمَوۡتُ
ﳀ
فَقَدۡ
ﳁ
وَقَعَ
ﳂ
أَجۡرُهُۥ
ﳃ
عَلَى
ﳄ
ٱللَّهِۗ
ﳅﳆ
وَكَانَ
ﳇ
ٱللَّهُ
ﳈ
غَفُورٗا
ﳉ
رَّحِيمٗا
ﳊ
١٠٠
ﳋ
En wie op de Weg van Allah op de aarde uitwijkt, vindt vele toevluchtsoorden en overvloed. En wie zijn huis varlaat als een uitwijker naar Allah en Zijn Boodchapper, en de dood treft hem dan: waarlijk, zijn beloning is bij Allah. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
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