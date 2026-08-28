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Tafseer: Al-Mursalat 77:9
Al-Mursalat
9
77:9
واذا السماء فرجت ٩
وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ٩
وَإِذَا
ٱلسَّمَآءُ
فُرِجَتۡ
٩
En wanneer de hemel gespleten wordt.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (٩)
] وه كاتێك كه ئاسمانهكان لهت ئهبن و شهق ئهبن و ئهكرێنهوه.