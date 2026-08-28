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Tafseer: Al-Mursalat 77:50
Al-Mursalat
50
77:50
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِأَيِّ
حَدِيثِۭ
بَعۡدَهُۥ
يُؤۡمِنُونَ
٥٠
In welk Woord na hem (de Koran) zullen zij dan geloven?
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Qiraat
Hadith
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"فبأي حديث بعده"
بعد القرآن،
"يؤمنون"
، إذا لم يؤمنوا به.