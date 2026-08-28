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Tafseer: Al-Mursalat 77:49
Al-Mursalat
49
77:49
ويل يوميذ للمكذبين ٤٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٩
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٩
Wee die Dag de loochenaars!
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٩)
] ههڕهشهی سهخت و سزای قورس لهو ڕۆژهدا بۆ ئهو كهسانهی كه ئهو ڕۆژهیان بهدرۆ زانیوهو باوهڕیان پێی نهكردووه.