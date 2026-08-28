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Tafseer: Al-Mursalat 77:41
Al-Mursalat
41
77:41
ان المتقين في ظلال وعيون ٤١
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَـٰلٍۢ وَعُيُونٍۢ ٤١
إِنَّ
ٱلۡمُتَّقِينَ
فِي
ظِلَٰلٖ
وَعُيُونٖ
٤١
Voorwaar, de Moettaqôen verkeren in schaduwen en bij bronnen.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{پاداشتى موتتهقى و خۆپارێزان له بهههشتدا} [
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (٤١)
] بهڵام ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهورهیان كردووهو خۆیان له تاوان پاراستووه له ترسی خوای گهوره ئهمانه له سێبهری دارو كۆشكهكانی بهههشتدان، وه سهرچاوهی ئاوی سازگاریان له بهههشتهوه بۆ دهرئهچێ.