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Tafseer: Al-Mursalat 77:27
Al-Mursalat
27
77:27
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍۢ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءًۭ فُرَاتًۭا ٢٧
وَجَعَلۡنَا
فِيهَا
رَوَٰسِيَ
شَٰمِخَٰتٖ
وَأَسۡقَيۡنَٰكُم
مَّآءٗ
فُرَاتٗا
٢٧
En Wij plaatsten daarop stevige bergen en Wij schonken jullie helder water.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ
] وه لهناو زهویشدا ئهو شاخانهمان داناوه وهكو سنگ و مێخ داكوتاوه بۆ ئهوهی زهوی نهههژێت و نهجوولێت و نهلهرزێت [
وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (٢٧)
] وه ئاوێكی سازگاریشمان پێ بهخشیوون.