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Tafseer: Al-Mursalat 77:23
Al-Mursalat
23
77:23
فقدرنا فنعم القادرون ٢٣
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ ٢٣
فَقَدَرۡنَا
فَنِعۡمَ
ٱلۡقَٰدِرُونَ
٢٣
Wij beschikten (erover) en Wij zijn de beste Beschikkers.
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله - تعالى - : ( فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ القادرون ) ثناء منه - تعالى - على ذاته بما هو أهله . أى : فقدَّرنا ذلك الخلق تقديرا حكيما منضبطا ، وتمكنا من إيجاده فى أطوار متعددة ، فنعم المقدرون نحن ، ونعم الموجدون نحن لما نوجده من مخلوقات .