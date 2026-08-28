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Tafseer: Al-Mursalat 77:21
Al-Mursalat
21
77:21
فجعلناه في قرار مكين ٢١
فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍۢ مَّكِينٍ ٢١
فَجَعَلۡنَٰهُ
فِي
قَرَارٖ
مَّكِينٍ
٢١
Toen plaatsten Wij het in een beschermende rustplaats.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١)
] ئهو ئاوه له شوێنێكی پارێزراو دانراوه كه ناو ڕهحمی ئافرهته.