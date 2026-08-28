Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Al-Mursalat 77:18
Al-Mursalat
18
77:18
كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨
كَذَٰلِكَ
نَفۡعَلُ
بِٱلۡمُجۡرِمِينَ
١٨
Zo behandelen Wij de misdadigers.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (١٨)
] بهم شێوازه ئێمه سزای خۆمان دائهبهزێنینه سهر تاوانباران له دونیادا پێش قیامهت.