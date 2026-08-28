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Tafseer: Al-Mursalat 77:16
Al-Mursalat
16
77:16
الم نهلك الاولين ١٦
أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦
أَلَمۡ
نُهۡلِكِ
ٱلۡأَوَّلِينَ
١٦
Hebben Wij de vroegeren niet vernietigd?
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (١٦)
] ئایا ئێمه ئوممهته كافرهكانى پێشومان لهناونهبرد له كاتی ئادهمهوه تا پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- ئهوهی كافر بووبێ ههموومان لهناو بردون.