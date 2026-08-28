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Tafseer: Al-Mursalat 77:12
Al-Mursalat
12
77:12
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِأَيِّ
يَوۡمٍ
أُجِّلَتۡ
١٢
(Er wordt gezegd:) "Tot welke dag is er uitstel gegeven?"
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Qiraat
Hadith
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
এ-সব স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য?