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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Buruj Ayah 5
Al-Buruj
5
85:5
النار ذات الوقود ٥
ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ٥
ٱلنَّارِ
ﱙ
ذَاتِ
ﱚ
ٱلۡوَقُودِ
ﱛ
٥
ﱜ
Van het vuur met zijn brandhout.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.