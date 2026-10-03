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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Buruj Ayah 2
Al-Buruj
2
85:2
واليوم الموعود ٢
وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ٢
وَٱلۡيَوۡمِ
ﱏ
ٱلۡمَوۡعُودِ
ﱐ
٢
ﱑ
Bij de aangezegde Dag.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.