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Saba
2
34:2
يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ٢
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ٢
يَعۡلَمُ
مَا
يَلِجُ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
يَخۡرُجُ
مِنۡهَا
وَمَا
يَنزِلُ
مِنَ
ٱلسَّمَآءِ
وَمَا
يَعۡرُجُ
فِيهَاۚ
وَهُوَ
ٱلرَّحِيمُ
ٱلۡغَفُورُ
٢
Hij kent wat de aarde ingaat en wat er uit voortkomt en wat neerdaalt uit de hemel en wat erin opstijgt. En Hij is de Meest Barmhartige, de Vergevensgezinde.
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Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
Rumana Ayesha
Volgen
vorig jaar
·
Verwijzen naar
Ayah 34:2
As I came across Surah Saba, Ayah 2, I noticed that Allah calls Himself Raheem (Most Merciful) before Ghafoor (Most Forgiving), which is not the usual order. Typically, we see Ghafoor followed by Raheem. As I pondered, this made me realize something profound—His mercy is always present, even before I make mistakes. He guides me, protects me, and blesses me every day, helping me avoid sin in the first place. And when I do fail, His forgiveness is ...
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7
2
A Siddiqui
Volgen
4 jaar geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 34:1-2
'...whatever descends from the sky and whatever ascends into it.'
This part of ayah 34:2 made me think of the millions of planes, passengers, and packages that ascend and descend to and from the sky every year. It reminds me of that helpless feeling I have as a human being when my luggage gets lost or misplaced. I am so weak, and my knowledge is so limited, whereas my Lord is the All Wise and All-Aware (Al-Hakeem, Al-Khabir)
Thank you, Allah, f...
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30
9
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