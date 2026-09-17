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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 8
Al-'Ankabut
8
29:8
ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبيكم بما كنتم تعملون ٨
وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًۭا ۖ وَإِن جَـٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۭ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨
وَوَصَّيۡنَا
ﱎ
ٱلۡإِنسَٰنَ
ﱏ
بِوَٰلِدَيۡهِ
ﱐ
حُسۡنٗاۖ
ﱑﱒ
وَإِن
ﱓ
جَٰهَدَاكَ
ﱔ
لِتُشۡرِكَ
ﱕ
بِي
ﱖ
مَا
ﱗ
لَيۡسَ
ﱘ
لَكَ
ﱙ
بِهِۦ
ﱚ
عِلۡمٞ
ﱛ
فَلَا
ﱜ
تُطِعۡهُمَآۚ
ﱝﱞ
إِلَيَّ
ﱟ
مَرۡجِعُكُمۡ
ﱠ
فَأُنَبِّئُكُم
ﱡ
بِمَا
ﱢ
كُنتُمۡ
ﱣ
تَعۡمَلُونَ
ﱤ
٨
ﱥ
En Wij hebben de mens bevolen goed te zijn voor zijn ouders, maar indien zij jou dwingen om deelgenoten toe te kennen aan Mij, waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. Tot Mij is jullie terugkeer, daarna zal Ik jullie op de hoogte brengen van wat jullie plachten te doen.
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