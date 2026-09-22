Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 68
Al-'Ankabut
68
29:68
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين ٦٨
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًۭى لِّلْكَـٰفِرِينَ ٦٨
وَمَنۡ
ﱽ
أَظۡلَمُ
ﱾ
مِمَّنِ
ﱿ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲀ
عَلَى
ﲁ
ٱللَّهِ
ﲂ
كَذِبًا
ﲃ
أَوۡ
ﲄ
كَذَّبَ
ﲅ
بِٱلۡحَقِّ
ﲆ
لَمَّا
ﲇ
جَآءَهُۥٓۚ
ﲈﲉ
أَلَيۡسَ
ﲊ
فِي
ﲋ
جَهَنَّمَ
ﲌ
مَثۡوٗى
ﲍ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﲎ
٦٨
ﲏ
En wie is er onrechtvaardiger dan wie er een leugen over Allah verzint of de Waarheid loochent wanneer die tot hem is gekomen? Is de Hel niet de plaats voor de ongelovigen?
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.