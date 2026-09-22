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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 65
Al-'Ankabut
65
29:65
فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ٦٥
فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٦٥
فَإِذَا
ﱓ
رَكِبُواْ
ﱔ
فِي
ﱕ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱖ
دَعَوُاْ
ﱗ
ٱللَّهَ
ﱘ
مُخۡلِصِينَ
ﱙ
لَهُ
ﱚ
ٱلدِّينَ
ﱛ
فَلَمَّا
ﱜ
نَجَّىٰهُمۡ
ﱝ
إِلَى
ﱞ
ٱلۡبَرِّ
ﱟ
إِذَا
ﱠ
هُمۡ
ﱡ
يُشۡرِكُونَ
ﱢ
٦٥
ﱣ
En als zij op de schepen varen, dan roepen zij Allah aan. Hem zuiver aanbiddend. Maar zodra Hij hen dan heeft gered (en) aan land heeft gebracht, dan kennen zij deelgenoten (aan Allah) toe.
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.