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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 62
Al-'Ankabut
62
29:62
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ٦٢
ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ٦٢
ٱللَّهُ
ﲬ
يَبۡسُطُ
ﲭ
ٱلرِّزۡقَ
ﲮ
لِمَن
ﲯ
يَشَآءُ
ﲰ
مِنۡ
ﲱ
عِبَادِهِۦ
ﲲ
وَيَقۡدِرُ
ﲳ
لَهُۥٓۚ
ﲴﲵ
إِنَّ
ﲶ
ٱللَّهَ
ﲷ
بِكُلِّ
ﲸ
شَيۡءٍ
ﲹ
عَلِيمٞ
ﲺ
٦٢
ﲻ
Allah verruimt de voorzieningen voor wie Hij wil van Zijn dienaren, en Hij beperkt voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over alle dingen.
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