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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 60
Al-'Ankabut
60
29:60
وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ٦٠
وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍۢ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦٠
وَكَأَيِّن
ﲏ
مِّن
ﲐ
دَآبَّةٖ
ﲑ
لَّا
ﲒ
تَحۡمِلُ
ﲓ
رِزۡقَهَا
ﲔ
ٱللَّهُ
ﲕ
يَرۡزُقُهَا
ﲖ
وَإِيَّاكُمۡۚ
ﲗﲘ
وَهُوَ
ﲙ
ٱلسَّمِيعُ
ﲚ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲛ
٦٠
ﲜ
En hoeveel levende wezens zijn er niet, die niet over hun levensondeoud beschikken? Allah voorziet hen en jullie ook. En Hij is Alhorend, Alwetend.
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