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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 56
Al-'Ankabut
56
29:56
يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون ٥٦
يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌۭ فَإِيَّـٰىَ فَٱعْبُدُونِ ٥٦
يَٰعِبَادِيَ
ﱤ
ٱلَّذِينَ
ﱥ
ءَامَنُوٓاْ
ﱦ
إِنَّ
ﱧ
أَرۡضِي
ﱨ
وَٰسِعَةٞ
ﱩ
فَإِيَّٰيَ
ﱪ
فَٱعۡبُدُونِ
ﱫ
٥٦
ﱬ
O Mijn dienaren die geloven: voorwaar, Mijn aarde is wijd, aanbidt daarom slechts Mij.
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