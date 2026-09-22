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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 52
Al-'Ankabut
52
29:52
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولايك هم الخاسرون ٥٢
قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًۭا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ٥٢
قُلۡ
ﲶ
كَفَىٰ
ﲷ
بِٱللَّهِ
ﲸ
بَيۡنِي
ﲹ
وَبَيۡنَكُمۡ
ﲺ
شَهِيدٗاۖ
ﲻﲼ
يَعۡلَمُ
ﲽ
مَا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳀ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﳁﳂ
وَٱلَّذِينَ
ﳃ
ءَامَنُواْ
ﳄ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﳅ
وَكَفَرُواْ
ﳆ
بِٱللَّهِ
ﳇ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳈ
هُمُ
ﳉ
ٱلۡخَٰسِرُونَ
ﳊ
٥٢
ﳋ
Zeg: "Allah is voldoende als Getuige tussen mij en jullie." Hij kent wat er in de hemelen en op de aarde is. En degenen die in de valsheid geloven en aan Allah ongelovig zijn: zij zijn de verliezers.
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