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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 51
Al-'Ankabut
51
29:51
اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذالك لرحمة وذكرى لقوم يومنون ٥١
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةًۭ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٥١
أَوَلَمۡ
ﲥ
يَكۡفِهِمۡ
ﲦ
أَنَّآ
ﲧ
أَنزَلۡنَا
ﲨ
عَلَيۡكَ
ﲩ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲪ
يُتۡلَىٰ
ﲫ
عَلَيۡهِمۡۚ
ﲬﲭ
إِنَّ
ﲮ
فِي
ﲯ
ذَٰلِكَ
ﲰ
لَرَحۡمَةٗ
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وَذِكۡرَىٰ
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لِقَوۡمٖ
ﲳ
يُؤۡمِنُونَ
ﲴ
٥١
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Is het voor hen niet voldoende dat Wij aan jou het Boek hebben neergezonden, dat aan hen wordt voorgedragen? Voomaar, daarin is zeker barmhartigheid en een vermaning voor een volk dat gelooft.
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