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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 49
Al-'Ankabut
49
29:49
بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون ٤٩
بَلْ هُوَ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌۭ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّـٰلِمُونَ ٤٩
بَلۡ
ﲃ
هُوَ
ﲄ
ءَايَٰتُۢ
ﲅ
بَيِّنَٰتٞ
ﲆ
فِي
ﲇ
صُدُورِ
ﲈ
ٱلَّذِينَ
ﲉ
أُوتُواْ
ﲊ
ٱلۡعِلۡمَۚ
ﲋﲌ
وَمَا
ﲍ
يَجۡحَدُ
ﲎ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﲏ
إِلَّا
ﲐ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﲑ
٤٩
ﲒ
Het zijn zelfs duidelijke Verzen in de harten van degenen aan wie de kennis is gegeven. En niemand verwerpt Onze Verzen dan de onrechtvaardigen.
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