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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 47
Al-'Ankabut
47
29:47
وكذالك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يومنون به ومن هاولاء من يومن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون ٤٧
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هَـٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَـٰفِرُونَ ٤٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱝ
أَنزَلۡنَآ
ﱞ
إِلَيۡكَ
ﱟ
ٱلۡكِتَٰبَۚ
ﱠﱡ
فَٱلَّذِينَ
ﱢ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ﱣ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱤ
يُؤۡمِنُونَ
ﱥ
بِهِۦۖ
ﱦﱧ
وَمِنۡ
ﱨ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱩ
مَن
ﱪ
يُؤۡمِنُ
ﱫ
بِهِۦۚ
ﱬﱭ
وَمَا
ﱮ
يَجۡحَدُ
ﱯ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﱰ
إِلَّا
ﱱ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱲ
٤٧
ﱳ
En zo hebben Wij aan jou het Boek neergezonden. Degenen aan wie Wij de Schrift (de Taurât) hebben gegeven. zij geloven erin (in de Koran) en onder dezen (de bewoners van Mekkah) zijn er die erin geloven. En niemand verwerpt Onze Verzen dan de ongelovigen.
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