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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 41
Al-'Ankabut
41
29:41
مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٤١
مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًۭا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٤١
مَثَلُ
ﱯ
ٱلَّذِينَ
ﱰ
ٱتَّخَذُواْ
ﱱ
مِن
ﱲ
دُونِ
ﱳ
ٱللَّهِ
ﱴ
أَوۡلِيَآءَ
ﱵ
كَمَثَلِ
ﱶ
ٱلۡعَنكَبُوتِ
ﱷ
ٱتَّخَذَتۡ
ﱸ
بَيۡتٗاۖ
ﱹﱺ
وَإِنَّ
ﱻ
أَوۡهَنَ
ﱼ
ٱلۡبُيُوتِ
ﱽ
لَبَيۡتُ
ﱾ
ٱلۡعَنكَبُوتِۚ
ﱿﲀ
لَوۡ
ﲁ
كَانُواْ
ﲂ
يَعۡلَمُونَ
ﲃ
٤١
ﲄ
De gelijkenis met degenen die helpers naast Allah nemen, is als die met een spin die een huis maakt. En voorwaar, het zwakste van de huizen is zeker het huis van een spin (al 'Ankabôet), als zij het wisten.
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