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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 37
Al-'Ankabut
37
29:37
فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين ٣٧
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَـٰثِمِينَ ٣٧
فَكَذَّبُوهُ
ﲤ
فَأَخَذَتۡهُمُ
ﲥ
ٱلرَّجۡفَةُ
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فَأَصۡبَحُواْ
ﲧ
فِي
ﲨ
دَارِهِمۡ
ﲩ
جَٰثِمِينَ
ﲪ
٣٧
ﲫ
Toen loochenden zij hem waarna een aardbeving hen trof en zij werden doden in hun huizen.
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