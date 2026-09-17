بانگەوازى شوعەیب پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم [ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ] وە بۆ لای خەڵكى (مەدیەن)یش شوعەیب پێغەمبەرمان صلى الله علیه وسلم نارد كە لە هۆزو عەشیرەتی خۆیان بوو [ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ ] وتی: ئەی قەومی خۆم عیبادەتی خوای گەورە بكەن بەتاك و تەنها, وەباوەڕتان بە ڕۆژی دوایی هەبێت و لە ترسناكى ئەو رۆژە بترسن [ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣٦) ] وە لەسەر زەویدا ئاشووب مەگێڕن، سەرەڕاى كوفر كردنیان بە خواى گەورەو بە درۆزانینى پێغەمبەرەكەیان صلى الله علیه وسلم لە كێشانەو پێوانەدا فێڵیان دەكرد، وە چەتەیی و رێگریان دەكرد .