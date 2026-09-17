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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 33
Al-'Ankabut
33
29:33
ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين ٣٣
وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًۭا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًۭا وَقَالُوا۟ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٣٣
وَلَمَّآ
ﱥ
أَن
ﱦ
جَآءَتۡ
ﱧ
رُسُلُنَا
ﱨ
لُوطٗا
ﱩ
سِيٓءَ
ﱪ
بِهِمۡ
ﱫ
وَضَاقَ
ﱬ
بِهِمۡ
ﱭ
ذَرۡعٗاۖ
ﱮﱯ
وَقَالُواْ
ﱰ
لَا
ﱱ
تَخَفۡ
ﱲ
وَلَا
ﱳ
تَحۡزَنۡ
ﱴ
إِنَّا
ﱵ
مُنَجُّوكَ
ﱶ
وَأَهۡلَكَ
ﱷ
إِلَّا
ﱸ
ٱمۡرَأَتَكَ
ﱹ
كَانَتۡ
ﱺ
مِنَ
ﱻ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱼ
٣٣
ﱽ
En toen Onze gezanten naar Lôeth kwamen, was hij bedroefd vanwege hen, en hij had geen macht om hen te beschermen. Maar zij zeiden: "Wees niet bang en treur niet: voorwaar, wij redden zeker jou en jouw familie, behalve jouw vrouw. Zij zal tot de achterblijvers behoren.
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