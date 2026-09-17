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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 30
Al-'Ankabut
30
29:30
قال رب انصرني على القوم المفسدين ٣٠
قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠
قَالَ
ﳀ
رَبِّ
ﳁ
ٱنصُرۡنِي
ﳂ
عَلَى
ﳃ
ٱلۡقَوۡمِ
ﳄ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﳅ
٣٠
ﳆ
Hij zei: "Mijn Heer, help mij tegen het volk van de verdedzaaiers! "
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.