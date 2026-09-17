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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 29
Al-'Ankabut
29
29:29
اينكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا ايتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين ٢٩
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٩
أَئِنَّكُمۡ
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لَتَأۡتُونَ
ﲨ
ٱلرِّجَالَ
ﲩ
وَتَقۡطَعُونَ
ﲪ
ٱلسَّبِيلَ
ﲫ
وَتَأۡتُونَ
ﲬ
فِي
ﲭ
نَادِيكُمُ
ﲮ
ٱلۡمُنكَرَۖ
ﲯﲰ
فَمَا
ﲱ
كَانَ
ﲲ
جَوَابَ
ﲳ
قَوۡمِهِۦٓ
ﲴ
إِلَّآ
ﲵ
أَن
ﲶ
قَالُواْ
ﲷ
ٱئۡتِنَا
ﲸ
بِعَذَابِ
ﲹ
ٱللَّهِ
ﲺ
إِن
ﲻ
كُنتَ
ﲼ
مِنَ
ﲽ
ٱلصَّٰدِقِينَ
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٢٩
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Is het dan inderdaad niet zo dat jullie de mensen benaderen en op de weg struikroverij bedrijven en in jullie samenkomsten het verwerpelijke verichten?" Het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: "Geef ons dan de bcstraffing van Allah, als jij tot de waarachtigen behoort!"
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.